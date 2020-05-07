В Лиде горело офисно-производственное здание

7 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лидские спасатели ликвидировали пожар в офисно-производственном здании. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Сегодня около 10.30 очевидец сообщил о пожаре в здании по первому переулку Невскому в райцентре. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС. Горела кровля одноэтажного здания, принадлежащего специализирующейся на изготовлении ритуальной продукции фирме.
"В момент возгорания внутри находились шесть человек, которые самостоятельно вышли на свежий воздух. Пожар ликвидирован", - рассказали в МЧС.
Огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие на площади 500 кв.м, пять деревообрабатывающих станков и другое имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации отопительного котла.-0-
Фото Гродненского областного управления МЧС