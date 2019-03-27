В Лиде хулиган беспричинно ударил ножом парня

27 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде хулиган беспричинно ударил ножом малознакомого парня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В особо злостном хулиганстве подозревается лидчанин 2001 года рождения. На спортивной площадке отдыхало несколько компаний. Подозреваемый и пострадавший в какой-то момент познакомились, однако долгой беседа не была. "Один из них выхватил нож и, ни слова не говоря, ударил второго в бедро. Пострадавший вынужден был обратиться в больницу, где сообщил, что напоролся на штырь, когда перелезал через забор. Из медучреждения позвонили в милицию с информацией о возможном криминальном характере полученной травмы", - рассказали в пресс-службе УВД.

Сотрудникам органов внутренних дел лидчанин признался, что не предполагал возможные последствия такого поступка.-0-