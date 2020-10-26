В Лиде из двух супермаркетов из-за ложного минирования эвакуированы более 200 человек

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26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде из двух супермаркетов из-за ложного сообщения о минировании эвакуированы более 200 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"25 октября в 15.16 поступило сообщение о минировании двух супермаркетов "Евроопт" ООО "Евроторг" в Лиде по улице Машерова, 12 и 23а. Сотрудниками милиции и администрацией из зданий эвакуированы 200 и 15 человек соответственно", - рассказали в МЧС.
После проведенных обследований взрывоопасных предметов не обнаружено. -0-