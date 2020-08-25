25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде из офиса похитили сейф с 2 тыс. евро и Br3 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Утром 24 августа в милицию поступило сообщение о хищении сейфа с денежными средствами у одной из организаций Лиды. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа.

По данным следствия, злоумышленники проникли в здание цеха через окно. После чего, выбив остекление в двери, они попали в помещение администрации, откуда и похитили сейф. В нем находились документы компании, а также денежные средства в размере 2 тыс. евро и Br3 тыс.

На месте происшествия обнаружены улики, по которым назначены необходимые исследования. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере) Уголовного кодекса.-0-