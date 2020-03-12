В Лиде из продажи изъяли опасный десерт

12 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Глазированный десерт с повышенным содержанием дрожжей выявили в продаже в Лиде. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора г. Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Опасную продукцию обнаружили при проверке одного из магазинов города. Десерт глазированный на вафле "Картошка" "Мультяшки" был направлен в аккредитованную испытательную лабораторию. В результате исследований установлено, что продукт не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим показателям безопасности - количество дрожжей превышено в 3,6 раза.

"Дрожжи - опасный микроорганизм, вызывающий брожение продукта, вздутие, появление специфического вкуса и запаха. Продукт с завышенным содержанием дрожжей может вызвать у человека, его употребившего, расстройство желудка, изменение баланса микрофлоры", - рассказали в отделе госнадзора.

Нарушение могли спровоцировать разные факторы. Например, некачественная мойка оборудования при производстве, несоблюдение условий хранения при хранении, транспортировке и реализации исходного сырья или готового продукта.

По результатам проверки Гродненская областная инспекция Госстандарта вынесла предписание о запрете реализации этого десерта, а предприятию-импортеру - предписание об изъятии из обращения опасной продукции.-0-