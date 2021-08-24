В Лиде из-за пожара в общежитии эвакуировали 30 человек

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

24 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Система "Молния" обнаружила пожар в общежитии в Лиде. Эвакуированы 30 человек, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.Сигнал о срабатывании автоматической системы оповещения о пожаре в общежитии по улице Крупской в Лиде в службу 101 поступил утром 23 августа. К месту вызова направилось пять расчетов спасателей."В коридоре на третьем этаже наблюдалось плотное задымление. Очаг возгорания находился в общей кухне, его незамедлительно ликвидировали. Бойцы МЧС совместно с персоналом общежития эвакуировали по лестнице 30 проживающих, из них 12 детей от 8 до 15 лет. Одновременно с тушением возгорания четыре звена спасателей провели разведку и убедились, что опасность никому не угрожает", - рассказали в МЧС.Огнем повреждены холодильник, входная дверь в общей кухне, закопчены стены и потолок в коридоре. Основная рассматриваемая версия причины пожара - короткое замыкание электропроводки холодильника.-0-