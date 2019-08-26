В Лиде легковушка сбила 11-летнюю девочку

26 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде легковушка сбила 11-летнюю школьницу, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 23 августа. Водитель легкового автомобиля "Рено" двигался по объездной дороге в Лиде. Внезапно из-за стоявшей на обочине фуры на дорогу выбежал ребенок. "29-летний мужчина тормозил. Однако наезда избежать не удалось. Машина толкнула ребенка, девочка упала и сломала руку", - рассказали в ГАИ.

Ребенка госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.-0-