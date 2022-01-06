В Лиде легковушка сбила на переходе женщину

6 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде легковушка сбила на переходе пенсионерку. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 5 января на перекрестке улицы Кирова и проспекта Победы. 32-летний водитель "Дачии" при повороте направо не пропустил женщину, которая пересекала дорогу по переходу.

"После наезда 66-летнюю пенсионерку с травмами головы и позвоночника госпитализировали в нейрохирургическое отделение Лидской больницы", - отметили в ГАИ.

Оба участника ДТП двигались на разрешающий сигнал светофора. Более ясную картину произошедшего установит проверка.-0-