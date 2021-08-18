В Лиде легковушка сбила трехлетнего ребенка на зебре

на улице Советской в Лиде

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18 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде легковой автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.Авария произошла сегодня днем. 51-летний водитель на "Рено" не пропустил пешеходов, пересекавших дорогу по нерегулируемому переходу."Машина задела правой передней частью трехлетнего мальчика. От удара он упал на асфальт. Ребенок шел на полшага впереди мамы, поэтому она не пострадала", - рассказали в ГАИ.В результате аварии ребенка с травмами доставили в реанимацию. Точную картину произошедшего установит проверка.-0-