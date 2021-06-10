В Лиде мотоциклист вылетел на скорости в кювет

10 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде мотоцикл на скорости вылетел в кювет: водителя с травмами госпитализировали. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 9 июня на участке трассы М11 в черте Лиды. 30-летний водитель мотоцикла "Сузуки" неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением.

"Мотоцикл вылетел в кювет. Мужчина получил многочисленные травмы, в числе которых ушиб легких и сердца, травма головы и грудной клетки, переломы. Мотоциклиста госпитализировали в местную больницу", - рассказали в ГАИ. Подчеркивается, что водитель был в шлеме.

В ГАИ обратили внимание водителей, что на безопасность движения влияет в том числе и соблюдение скоростных режимов.-0-