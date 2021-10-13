В Лиде мужчина до смерти избил пенсионера

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13 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде задержали мужчину, избившего до смерти пенсионера. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.
Тело 79-летнего мужчины утром 12 октября обнаружила социальный работник. Она сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Выяснилось, что накануне вечером между погибшим и его 42-летним знакомым возник конфликт. Мужчина избил пенсионера, от полученных травм тот скончался на месте.
Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть) УК. Следствие будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.-0-