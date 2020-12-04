В Лиде мужчина до смерти избил знакомого и получил 17 лет колонии

4 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также хищении имущества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

В совершении преступлений, предусмотренных п.6 ч.2 ст.139, ч.2 ст.212 УК, обвинен ранее неоднократно судимый мужчина.

В мае этого года у него в одной из квартир Лиды возник конфликт со знакомым. Пьяная ссора переросла в жестокое избиение: жертва скончалась на месте происшествия.

Выяснилось, что это не единственный проступок обвиняемого. В апреле текущего года он завладел карточкой своей знакомой, снял с нее Br300 и еще несколько раз рассчитался по ней в магазине.

Решением суда фигурант признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека, совершенном с особой жестокостью, а также в хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации. Мужчина приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.-0-