В Лиде мужчина получил 5 лет колонии за угрозы представителям власти

10 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы за оскорбление и угрозы в адрес главы государства и представителей власти. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Лидского района поддержала в суде государственное обвинение в отношении 44-летнего местного жителя.

"В августе-сентябре 2020 года мужчина со своего мобильного телефона в чате Telegram-канала разместил публикации и оскорбительные комментарии в отношении Президента, генерального прокурора, заместителя министра внутренних дел, председателей Вороновского и Лидского райисполкомов в связи с выполнением ими служебных обязанностей", - рассказали в прокуратуре.

Там же мужчина оставил сообщения с угрозами в адрес главы государства и других представителей власти.

Свою вину обвиняемый признал в полном объеме. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.-0-