В Лиде мужчина рассчитывался в магазинах чужой банковской картой

30 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде мужчина нашел пластиковую карту и рассчитался с ее помощью в нескольких магазинах. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Житель Лиды потерял свою банковскую карту 21 июня. Вскоре он заметил, что со счета стали списывать деньги, и обратился к правоохранителям.

"Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 31-летний местный житель. Он нашел карту и вместо того, чтобы отнести ее в милицию, отправился за покупками. В нескольких магазинах он потратил Br87", - рассказали в милиции.

Сейчас действиям подозреваемого дается правовая оценка.-0-