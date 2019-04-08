8 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде на пожаре погиб мужчина, который ранее несколько раз становился виновником огненных происшествий. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
О пожаре по улице 7 Ноября в Лиде поздним вечером 7 апреля сообщила местная жительница. Через несколько минут подразделения МЧС прибыли к месту вызова. Деревянная хозпостройка на территории частного домовладения была полностью охвачена огнем. Хозяин сообщил, что внутри находятся газовые и углекислотные баллоны. Бойцы МЧС не допустили распространения огня на соседние строения, в том числе жилые дома.
"Возле постройки на земле без признаков жизни спасатели обнаружили местного жителя 1963 года рождения. Со слов хозяйки, он иногда ночевал у них в сарае", - рассказали в областном управлении МЧС.
Огнем повреждены кровля, стены и имущество в хозяйственной постройке. Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении. Погибший мужчина ранее дважды становился виновником пожаров - в 2017 и 2018 годах, когда будучи в состоянии алкогольного опьянения курил в постели.-0-
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