В Лиде неизвестные разбили окно квартиры камнями с оскорбительными записками

18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде неизвестные разбили окно квартиры камнями с прикрепленными к ним оскорбительными записками, возбуждено уголовное дело. Такая информация размещена в Тelegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

17 ноября около 22.00 жительница Лиды сообщила в милицию, что окно ее квартиры забросали камнями. На камнях были закреплены записки с оскорблениями.

Женщина убеждена, что причиной для агрессии стал вывешенный на окне государственный флаг.

"Во время исследования информации в местных деструктивных Тelegram-каналах правоохранители обнаружили фото этого окна с флагом. Незадолго до происшествия там же было опубликовано фото людей с бело-красно-белым флагом и подписью "люди идут к тебе в гости, открывай", - сообщили в СК.

Следователи осмотрели место происшествия. Обнаружены три камня с записками. По изъятым объектам назначены исследования. Допрошены потерпевшая и свидетели.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК. Причастные к хулиганству устанавливаются.-0-