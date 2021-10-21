В Лиде неопытный водитель при езде задним ходом сбил пенсионерку

21 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде молодой водитель при езде задним ходом сбил пенсионерку. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария с серьезными последствиями произошла днем 20 октября. На парковке по улице Камышовой "Фольксваген" под управлением 19-летнего водителя при движении задним ходом сбил пенсионерку. "В результате ДТП 71-летняя женщина получила тяжелые травмы головы и груди и была доставлена в реанимационное отделение местной больницы", - рассказали в ГАИ.

Более ясная картина по факту дорожно-транспортного происшествия будет установлена по итогам проверки. Известно, что водительский стаж молодого человека составляет всего 10 месяцев.-0-