В Лиде нетрезвый водитель сбил на переходе пенсионерку

29 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде нетрезвый водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 28 июня на улице Космонавтов. На нерегулируемом пешеходном переходе "Фольксваген" сбил 72-летнюю женщину. Пенсионерку с травмами доставили в реанимацию.

Во время оформления ДТП сотрудники ГАИ обратили внимание на состояние 53-летнего водителя легковушки. Подозрение подтвердило медосвидетельствование - 0,72 промилле. Мужчина пояснил, что вечером накануне употреблял спиртное, а на следующий день решил отвезти дочку в поликлинику.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-