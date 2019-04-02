2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде парень снял деньги с найденной карты и поделился ими со знакомым, теперь обоим грозит уголовная ответственность. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"В Лиде 19-летний местный житель нашел чью-то потерянную банковскую карту. Он не стал звонить в банк, чтобы разыскать владельца, и не пошел в милицию. Парень снял деньги и решил поделиться с 17-летним другом. Тот понимал, откуда деньги, но принял от приятеля Br80", - рассказали в МВД.

В отношении нашедшего карту возбуждено дело за хищение путем использования компьютерной техники - ст.212 УК. Несовершеннолетнему предстоит ответить по ч.1 ст.236 УК - приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем. Как отметили в милиции, весной прошлого года подростка дважды привлекали к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.

"Даже не все взрослые понимают, что совершают противоправные действия, когда осознанно принимают вещи, полученные в результате совершения преступления. Важно четко осознавать, что незаконны любые манипуляции с этими вещами: покупка и продажа, дарение, обмен, передача в качестве возмещения причиненного ущерба и прочее. Ответственность за такие действия наступает с 16 лет", - подчеркнули в МВД.-0-