В Лиде пассажира придавило микроавтобусом: расследование завершено

15 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гродненской области завершило расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

Вечером 8 июля 2021 года 22-летняя девушка, управляя автомобилем Audi A6, ехала по улице Ленинской в Лиде. Проезжая регулируемый перекресток вышеуказанной улицы и проспекта Победы на запрещающий сигнал светофора, она столкнулась с автомобилем Volkswagen Caravelle. После удара микроавтобус несколько раз перевернулся. Из салона на асфальт вылетел находящийся на переднем пассажирском сиденье 34-летний местный житель, которого придавило автомобилем. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

В микроавтобусе в качестве пассажиров ехали три человека, никто из них не был пристегнут ремнем безопасности.

Девушка ранее к уголовной ответственности не привлекалась. У нее на иждивении находится малолетний ребенок, который на момент ДТП был в автомобиле. Ребенок не пострадал.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, проведен ряд экспертных исследований, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Допрошены обвиняемая и свидетели.

Действия девушки квалифицированы по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.-0-