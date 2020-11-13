В Лиде пенсионерка сделала на стенах здания циничные надписи

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде задержали пенсионерку, оставившую на стенах здания у железной дороги циничные надписи, сообщили БЕЛТА в МВД.
Инцидент произошел 8 ноября. На стенах здания, принадлежащего Белорусской железной дороге, появились нанесенные маркером циничные надписи. Оказалось, что оставила их 68-летняя местная женщина.
"Пенсионерку, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили милиционеры Лидского ОВД на транспорте и участковый инспектор", - рассказали в МВД.
Женщина призналась, что испортила фасады из-за того, что в октябре ее сына задержали во время протестных акций.
Следователи дали правовую оценку действиям горожанки. За осквернение сооружений и порчу имущества в ее отношении возбуждено уголовное дело.-0-