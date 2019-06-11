В Лиде по подозрению в вымогательствах и поджоге арестовали уголовного авторитета

11 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде арестовали уголовного авторитета, подозреваемого в нескольких преступлениях. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Житель Лиды 1994 года рождения известен как уголовный авторитет по прозвищу Белый. Выяснилось, что он вместе с другими лицами причастен к совершению вымогательств, хулиганств в отношении местных жителей.

В марте 2018 года мужчина вымогал у местного жителя $5 тыс. за карточный долг. Денег у должника не было, поэтому его гараж авторитет потребовал переоформить на себя. "После этого Белый заставил потерпевшего оформить кредит на два мобильных телефона стоимостью более Br2 тыс.", - рассказали в УВД облисполкома.

"В начале июня текущего года Белый, чтобы утвердить превосходство и наказать еще одного своего знакомого, поджог его дом в деревне Палубники Лидского района", - добавили в милиции. Ущерб составил Br20 тыс.

В отношении фигуранта Лидским РОСК возбуждены два уголовных дела по ст.218 (умышленные уничтожение либо повреждение имущества) и ч.2 ст.208 (вымогательство) УК. Подозреваемый арестован, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления иных фактов его преступной деятельности.-0-