В Лиде по подозрению в вымогательствах и поджоге арестовали уголовного авторитета

11 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде арестовали уголовного авторитета, подозреваемого в нескольких преступлениях. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Житель Лиды 1994 года рождения известен как уголовный авторитет по прозвищу Белый. Выяснилось, что он вместе с другими лицами причастен к совершению вымогательств, хулиганств в отношении местных жителей.
В марте 2018 года мужчина вымогал у местного жителя $5 тыс. за карточный долг. Денег у должника не было, поэтому его гараж авторитет потребовал переоформить на себя. "После этого Белый заставил потерпевшего оформить кредит на два мобильных телефона стоимостью более Br2 тыс.", - рассказали в УВД облисполкома.
"В начале июня текущего года Белый, чтобы утвердить превосходство и наказать еще одного своего знакомого, поджог его дом в деревне Палубники Лидского района", - добавили в милиции. Ущерб составил Br20 тыс.
В отношении фигуранта Лидским РОСК возбуждены два уголовных дела по ст.218 (умышленные уничтожение либо повреждение имущества) и ч.2 ст.208 (вымогательство) УК. Подозреваемый арестован, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления иных фактов его преступной деятельности.-0-
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