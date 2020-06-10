В Лиде подростки выложили на рельсы доски: от серьезных последствий спасала реакция машиниста

10 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Детская шалость едва не привела к серьезному инциденту на железной дороге, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 31 мая четверо подростков 15 и 16 лет, ученики одной из школ Лиды, решили провести опасный эксперимент. Они выложили на рельсы несколько досок и ждали, что будет, если по ним проедет поезд.

"В это время проезжал поезд PESA сообщением Гродно-Минск. Машинист вовремя заметил препятствие, успел остановиться. К счастью, обошлось без повреждения техники и травм людей", - отметили в УВД.

Сотрудники транспортной милиции смогли оперативно установить личности подростков: рядом с местом происшествия нашлась обложка от тетради с именем, фамилией и местом учебы одного из них.

Школьников привлекли к административной ответственности. Они все из благополучных семей, а необдуманное поведение объяснили любопытством.-0-