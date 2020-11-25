В Лиде после застолья два человека умерли, еще двое госпитализированы

25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух жителей Лиды. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Сегодня утром в милицию поступило сообщение о гибели двух человек. На место выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что вечером 24 ноября компания из четырех человек распивала спиртное. Когда алкоголь закончился, хозяин принес из гаража 4,5 л стеклоомывающей жидкости. Они все выпили и легли спать. Утром сожительница хозяина обнаружила тела мужчины и его матери без признаков жизни. Сама женщина и гость дома госпитализированы, им оказана медицинская помощь.

Следователи осмотрели места происшествия. Опрошены сожительница хозяина, гость, а также соседи. Назначены необходимые исследования. Предположительной причиной смерти стало отравление. -0-