В Лиде при пожаре спасены три человека

20 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде при пожаре в жилом доме спасены три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

В ночь с 19 на 20 сентября в Лидский районный отдел МЧС поступило сообщение о пожаре в одноэтажном двухквартирном жилом доме по улице Гагарина в Лиде. Позвонил в службу спасения жилец соседней квартиры. На место направились четыре подразделения МЧС и службы взаимодействия.

К прибытию на место вызова работников МЧС языки пламени вырывались из-под кровли. "Спасатели попытались открыть дверь в квартиру, но она была заперта. Одно из окон оказалось приоткрытым. Через него бойцы МЧС попали в горящее строение и провели разведку. На момент пожара в квартире в разных комнатах были обнаружены спящими три человека: хозяин квартиры 1953 года рождения, его дочь 1981 года рождения и ее сожитель 1987 года рождения", - рассказали в МЧС.

Людей вывели на улицу. Госпитализация им не потребовалась. Жильцы соседней квартиры покинули ее самостоятельно.

На ликвидацию пожара бойцам МЧС понадобилось около 15 минут. Огнем повреждены имущество, перекрытие и кровля. Причина произошедшего устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.-0-