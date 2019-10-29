В Лиде при пожаре в квартире погиб мужчина

Место происшествия. Фото Гродненского областного управления МЧС
29 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде на пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Сегодня около 6 утра очевидец сообщил в центр оперативного управления Лидского райотдела по ЧС о пожаре на улице Коммунистической. Кровля одной из квартир четырехквартирного жилого дома горела открытым пламенем.
"На полу в одной из комнат был обнаружен погибший. Личность мужчины устанавливается. В помещении повреждено имущество, стены и перекрытие", - рассказали в областном управлении МЧС.
Спасатели не дали огню распространиться на соседние квартиры, в которых никто не проживает. Основная версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем.-0-