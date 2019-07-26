В Лиде при пожаре в жилом доме эвакуировали 12 человек

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде при пожаре в квартире жилого дома эвакуировали 12 человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре на ул. Ясной поступило 25 июля в 05.40. Прибывшие на место работники МЧС эвакуировали из дома 12 жильцов. Хозяин квартиры с ожогами доставлен в больницу. Его состояние оценивается как стабильное тяжелое.

В одной из комнат горевшей квартиры огнем повреждены стены, потолок, имущество. Причина пожара устанавливается.-0-