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В Лиде при пожаре в жилом доме эвакуировали 12 человек

Происшествия 26.07.2019 | 07:38
Фото из архива
Фото из архива

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде при пожаре в квартире жилого дома эвакуировали 12 человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре на ул. Ясной поступило 25 июля в 05.40. Прибывшие на место работники МЧС эвакуировали из дома 12 жильцов. Хозяин квартиры с ожогами доставлен в больницу. Его состояние оценивается как стабильное тяжелое.

В одной из комнат горевшей квартиры огнем повреждены стены, потолок, имущество. Причина пожара устанавливается.-0-

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Теги
Лида, МЧС, пожар, эвакуация
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