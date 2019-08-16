В Лиде разыскивают подозреваемого в краже велосипедов

16 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиция в Лиде разыскивает мужчину, который подозревается в кражах велосипедов. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В Лиде зафиксирована серия краж велосипедов. В 34% случаев подозреваемые установлены.

"Сейчас устанавливают личность мужчины, который может быть причастен как минимум к двум таким преступлениям", - сообщили в милиции. Мужчина попал в объективы камеры наблюдения на краденых велосипедах. Тех, кто его узнал, просят сообщить по телефону +375-29-294-75-30.

Камеры наблюдения помогли раскрыть и еще одну кражу велосипеда, совершенную в поезде Гродно-Лида. Один из пассажиров оставил своей двухколесный транспорт в тамбуре, а сам прошел в вагон. Вскоре имущество пропало. Благодаря грамотной работе сотрудников Гродненского ОВДТ удалось быстро установить подозреваемого. На одной из станций похитителя велосипеда зафиксировала камера наблюдения. Украл велосипед мужчина 1961 года рождения. Он сказал правоохранителям, что посчитал имущество в тамбуре ничейным, поэтому и решил забрать.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Подозреваемый ранее проблем с законом не имел.-0-