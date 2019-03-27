В Лиде шестилетний мальчик упал с трамплина для прыжков с велосипедом

27 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде следователи выясняют обстоятельства травмирования малолетнего, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В лидскую больницу утром 25 марта доставили шестилетнего ребенка с черепно-мозговой травмой. Впоследствии для оказания специализированной помощи его перевели в Гродно. Выяснилось, что травму мальчик получил накануне вечером. Играя на специализированной спортивной площадке без присмотра взрослых, он залез на трамплин для прыжков с велосипедом, где не удержал равновесие и упал, ударившись головой о деревянное покрытие.

Фото УСК по Гродненской области

"При осмотре места происшествия следователи выяснили, что спортивная площадка оборудована надлежащим образом, целостность конструкций не нарушена. К падению привела личная неосторожность ребенка, появление на трамплине, не предназначенном для развлечений детей его возраста", - отметил Сергей Шершеневич.

Он добавил, что мальчик воспитывается в благополучной семье. Проверка продолжается, проводится судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства ЧП.

Следователи обращают внимание на проблему обеспечения безопасности детей. К трагическим последствиям зачастую приводит отсутствие должного контроля со стороны взрослых.-0-