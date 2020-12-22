В Лиде спасатели помогли котенку выбраться из глубокого колодца

22 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде спасатели помогли котенку выбраться из старого глубокого колодца. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 21 декабря из старого колодца, расположенного на территории больницы в Лиде, раздался писк. Самостоятельно без специального оборудования и навыков сотрудники медучреждения обследовать колодец и помочь тому, кто находится внутри, не могли. Поэтому они сообщили о случившемся в службу 101 Лидского района.

Несмотря на то, что спасение животных не входит в прямые обязанности работников МЧС, спасатели не остались равнодушными и направились к месту происшествия.

Внутри на глубине около 7 метров сидел котенок. Внутри был свален мусор, малыш забрался на него и звал на помощь. Там он просидел около 5 часов.

"При помощи альпинистского снаряжения начальник караула спустился вниз, посадил котенка в рюкзак и вместе с ним поднялся на поверхность. Операция по спасению котенка заняла около десяти минут", - сообщили в МЧС.

Судьбой спасенного котенка занялась девушка-волонтер.-0-

Фото Гродненского областного УМЧС