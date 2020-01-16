В Лиде столкнулись две легковушки и грузовик

16 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде в ДТП с тремя машинами пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла на западном обходе Лиды днем 15 января. Водитель "Ауди" с прицепом не правильно выбрал дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди МАЗом. От удара легковушку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с "Ниссаном".

В результате пострадали два пассажира "Ауди". С переломами их госпитализировали. От более серьезных травм их уберегли ремни безопасности, отметили в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

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