В Лиде столкнулись две легковушки и грузовик

Фото lidanews.by
16 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде в ДТП с тремя машинами пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла на западном обходе Лиды днем 15 января. Водитель "Ауди" с прицепом не правильно выбрал дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди МАЗом. От удара легковушку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с "Ниссаном".
В результате пострадали два пассажира "Ауди". С переломами их госпитализировали. От более серьезных травм их уберегли ремни безопасности, отметили в ГАИ.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
Фото lidanews.by