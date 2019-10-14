В Лиде судят мужчину за нападение с ножом на пожилых родителей

14 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/ В Лиде судят мужчину, который напал на своих родителей с ножом и отверткой в руках. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.
Дело рассмотрит Гродненский областной суд. Заседание пройдет в помещении суда Лидского района. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14, п.п.1,2,6 ч.2 ст.139 п.п.2,6 ч.2 ст.139 (убийство престарелого, совершенное с особой жестокостью).
В марте 2019 года между обвиняемым и родителями возник конфликт. Мужчина был пьян. Ножом и отверткой он нанес родителям многочисленные удары. В результате отец через несколько дней скончался в больнице, матери были причинены тяжкие телесные повреждения.
Обвиняемый ранее был неоднократно судим. В момент совершения преступления он имел не снятую и не погашенную судимость.-0-