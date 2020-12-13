В Лиде трое человек избили мужчину и оставили его на проезжей части

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде возбуждено уголовное дело по факту избиения мужчины, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

От сотрудников скорой помощи ночью 12 декабря поступило сообщение об обнаружении в райцентре на проезжей части тела 41-летнего мужчины.

Предварительно установлено, что потерпевший ночью 12 декабря освободился из центра изоляции правонарушений, где отбывал наказание за семейный скандал, и направлялся домой. По дороге он встретил троих человек, которые избили его и скрылись. При проведении оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к совершению преступления 38-летнего, 18-летнего и 17-летнего жителей Лиды.

Следователь провел осмотр места происшествия. Зафиксирована следовая картина, назначен ряд экспертных исследований. Допрошены подозреваемые и свидетели. Возбуждено уголовное дело по п.15 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное группой лиц) УК. Подозреваемые задержаны. С их участием проводятся следственные действия.-0-