В Лиде умер юный спортсмен

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде в филиале учреждения образования "Гродненское государственное училище олимпийского резерва" вечером 1 апреля произошла трагедия. Умер учащийся 10 класса отделения тяжелой атлетики Андрей Дорохович, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

По имеющейся информации, юному спортсмену стало плохо после плановой тренировки. Была оперативно вызвана "Скорая помощь", однако, несмотря на предпринятые врачами меры, спасти парня не удалось. По факту смерти Андрея Дороховича проводятся следственные мероприятия.-0-