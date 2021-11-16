В Лиде водитель легковушки выехала на встречку и врезалась в такси и микроавтобус

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде легковушка столкнулась с такси и микроавтобусом. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 15 ноября около 18.00 в Лиде.

"26-летняя водитель автомобиля "Тойота" двигалась по улице Ленинской в направлении проспекта Победы. В какой-то момент девушка выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение со встречными автомобилем-такси и микроавтобусом. Пассажиры, находившиеся в "Мерседесе", не пострадали. После автоаварии их пересадили в другое транспортное средство", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пострадала пассажирка такси. 46-летнюю женщину, ехавшую на заднем сидении, госпитализировали в хирургическое отделение Лидской больницы.

Причину, по которой "Тойота" оказалась на встречной полосе, а также иные обстоятельства произошедшего установит проверка.-0-