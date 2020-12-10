В Лиде водителя легковушки зажало в салоне после столкновения с грузовиком

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде после ДТП помощь спасателей понадобилась водителю легковой машины. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Поздним вечером 9 декабря лидским спасателям поступило сообщение о ДТП. На улице Машерова столкнулись легковой "Крайслер" и грузовой автомобиль. Водителя легковушки зажало в салоне.

"При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи", - рассказали в МЧС.

Расследованием по факту ДТП занимаются сотрудники ГАИ.-0-