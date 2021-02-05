В Лиде замкнувший телевизор мог стать причиной смертельного пожара

5 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде на пожаре погиб мужчина. Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электропроводки телевизора, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Около 5 часов утра 4 февраля житель Лиды сообщил в службу 101 о пожаре по соседству. Мужчина рассказал, что деревянный дом заполнен дымом, войти внутрь невозможно.

"Подразделения МЧС незамедлительно направились к месту происшествия. При разведке в коридоре на полу был обнаружен мужчина без признаков жизни. Врачи бригады скорой помощи констатировали его смерть", - сообщили в МЧС.

Выяснилось, что мужчина 1971 года рождения проживал один.

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