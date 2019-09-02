В Лиде женщина упала в колодец

Фото Гродненского областного управления МЧС
2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде 1 сентября женщина упала в колодец с питьевой водой, понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Выяснилось, что пострадавшая набирала воду из колодца, который находится во дворе частного дома. Потянувшись в очередной раз за ведром, она не удержала равновесия и упала вниз. С глубины около 6 м женщину достали работники МЧС при помощи лестницы-штурмовки и спасательной веревки.
Фото Гродненского областного управления МЧС
Пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи. Она была доставлена в больницу с предварительным диагнозом "общее переохлаждение".-0-