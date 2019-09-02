В Лиде женщина упала в колодец

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде 1 сентября женщина упала в колодец с питьевой водой, понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Выяснилось, что пострадавшая набирала воду из колодца, который находится во дворе частного дома. Потянувшись в очередной раз за ведром, она не удержала равновесия и упала вниз. С глубины около 6 м женщину достали работники МЧС при помощи лестницы-штурмовки и спасательной веревки.

Фото Гродненского областного управления МЧС

Пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи. Она была доставлена в больницу с предварительным диагнозом "общее переохлаждение".-0-