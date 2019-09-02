В Лидском районе два человека погибли при пожаре в нежилом доме

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при пожаре нежилого дома в Лидском районе. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Трагедия произошла 2 сентября. Спасателям в 1.14 поступило сообщение о пожаре нежилого дома в деревне Козичи (Гродненская область). В результате инцидента уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены, имущество. Под обломками сгоревших строительных конструкций обнаружены двое погибших, пол и личность которых устанавливаются.

Причина возгорания устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.-0-