В Лидском районе конфликт между братьями стоил одному из них жизни

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователями выясняются обстоятельства гибели в драке мужчины в Лидском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Вечером 8 ноября в одной из деревень Лидского района во дворе дома с множественными телесными повреждениями было обнаружено тело 43-летнего мужчины. По данным следствия, между погибшим и его сводным братом, с которым они проживали совместно, возник конфликт. В ходе драки старший брат избил младшего, в том числе ударил по голове твердым тупым предметом. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Установлено, что мужчины распивали спиртные напитки. Следователями осмотрено место происшествия, обнаружены и изъяты различные предметы и объекты, по которым назначен ряд исследований.

Лидским районным отделом Следственного комитета в отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемый задержан.-0-