В Лидском районе легковушка врезалась в отбойник

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе "Фольксваген" врезался в отбойник, водителю потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Накануне днем на телефон спасателей от очевидца поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля около деревни Горни. Выяснилось, что машина врезалась в отбойник, после чего ее отбросило за пределы проезжей части в кювет.
Работники МЧС с помощью специального инструмента деблокировали женщину-водителя. С травмами различной степени тяжести она госпитализирована.-0-
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