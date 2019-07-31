В Лидском районе легковушка врезалась в отбойник

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе "Фольксваген" врезался в отбойник, водителю потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Накануне днем на телефон спасателей от очевидца поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля около деревни Горни. Выяснилось, что машина врезалась в отбойник, после чего ее отбросило за пределы проезжей части в кювет.

Фото МЧС

Работники МЧС с помощью специального инструмента деблокировали женщину-водителя. С травмами различной степени тяжести она госпитализирована.-0-