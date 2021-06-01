В Лидском районе микроавтобус из-за повреждения колеса вылетел в кювет и перевернулся

1 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе перевернулся микроавтобус: серьезно пострадал пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 31 мая на дороге Белица - Желудок - Рожанка. За рулем грузового микроавтобуса был 22-летний водитель. В какой-то момент он не справился с управлением, бус оказался за пределами проезжей части и перевернулся. В результате ДТП 63-летнего пассажира с травмами госпитализировали. Отмечается, что в салоне микроавтобуса был автомобильный инструмент, который своим весом мог усугубить полученные травмы.

"Причины аварии устанавливаются. Одним из сопутствующих факторов совершения ДТП могла стать разгерметизация задней левой шины", - отметили в Госавтоинспекции.-0-