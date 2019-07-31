В Лидском районе микроавтобус врезался в фуру на обочине, погиб пассажир

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе следователи работают на месте ДТП, повлекшего смерть человека, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Трагедия произошла на 163-м км трассы Минск-Гродно. Ехавший в направлении столицы микроавтобус "Мерседес", за рулем которого был 42-летний водитель, выехал на укрепленную обочину и врезался в стоявшую впереди фуру.

В результате 33-летний пассажир микроавтобуса от полученных ранений скончался на месте ДТП. Оба водителя направлены на медосвидетельствование.

Следователи с участием экспертов и сотрудников милиции осматривают место происшествия, устанавливают очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ГАИ УВД Гродненского облисполкома рассказали подробности аварии. Водитель тягача с полуприцепом ехал со стороны столицы в направлении Гродно. После того как проехал в Лидском районе транспортную развязку, из-за проблем с двигателем остановился на укрепленной обочине. Сильный удар в заднюю часть автомобиля пришелся на тот момент, когда водитель выходил из кабины. Оказалось, "Мерседес" передней правой стороной ударился в полуприцеп, после чего опрокинулся на левую сторону.

Погибший пассажир был просто попутчиком. Жизни водителей ничего не угрожает.-0-