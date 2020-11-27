27 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе мужчина поджег дверь дома односельчанки. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В поджоге подозревается 39-летний нигде не работающий мужчина. Поздним вечером он хотел зайти в гости к 52-летней соседке. Дверь никто не открыл.

"В тот момент мужчина был пьян. Он решил отомстить. Взял спички, кусок пластика и поджег дверь. К счастью, пламя потухло", - рассказали в милиции. В доме в тот момент помимо хозяйки находились ее дочь и сожитель.

Личность подозреваемого сыщики уголовного розыска установили по горячим следам. По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело.-0-