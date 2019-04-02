2 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе мужчина получил ожоги при сжигании мусора на приусадебном участке. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о происшествии поступило от дежурного врача Лидской ЦРБ 1 апреля. В приемное отделение больницы доставили мужчину с термическими ожогами ноги (3% тела).

Житель деревни Горни 1964 года рождения сжигал мусор на приусадебном участке. В какой-то момент пламя перекинулось ему на одежду. Подразделения МЧС не привлекались.

"Для наступившего пожароопасного периода характерна устойчивая сухая погода, когда любая искра чревата пожаром. Виновниками таких ЧП из-за собственной беспечности в большинстве случаев являются граждане", - отметили в областном управлении МЧС.

При наведении порядка на дворовых и дачных территориях стоит помнить, что сжигание мусора допускается только в безветренную погоду на расстоянии не ближе 10 м от строений, 20 м от леса, 30 м от скирд сена или соломы. Необходимо окопать место костра, подготовить ведро с водой и лопату. Нельзя оставлять огонь без присмотра, а уходя, следует затушить угли до полного прекращения тления.-0-