В Лидском районе мужчина ударил предпринимателя ножом

14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе следователи устанавливают обстоятельства нанесения ножевого ранения. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Около 17 часов 13 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о происшествии на территории прихода святого Михаила в деревне Нетечь Лидского района. Ножевое ранение получил 52-летний мужчина. Он индивидуальный предприниматель из Слонима, проводивший ремонтные работы на территории прихода. Мужчину госпитализировали. "Установлено, что между ним и 33-летним местным жителем произошел конфликт из-за невыплаты индивидуальным предпринимателем денежных средств за ранее произведенные подозреваемым работы", - отметил Сергей Шершеневич.

Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст.147 УК).

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего продолжаются допросы подозреваемого и свидетелей, осматриваются изъятые с места происшествия следы и вещественные доказательства, в том числе и кухонный нож, ставший орудием преступления. Назначено производство ряда экспертиз. Изучается организация проведения ремонтных работ индивидуальным предпринимателем, характер его отношений с подозреваемым.

Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. В момент совершения преступления находился в трезвом виде. Решается вопрос применения к нему меры пресечения. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по результатам расследования.-0-