20 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе пьяный бесправник спровоцировал погоню ГАИ, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники ГАИ несли дежурство на одной из дорог Лидского района 17 августа. "Около 11.00 вблизи деревни Палубники инспекторы обратили внимание на микроавтобус "Мерседес", который ехал им навстречу со стороны деревни Петюлевцы. Требование об остановке водитель проигнорировал, и далее началось преследование. Но даже свернув на поле, скрыться мужчине не удалось, и он был задержан нарядом ДПС", - рассказали в управлении.

На 42-летнего нарушителя составили четыре протокола. В июне 2019 года его уже задерживали за пьяную езду. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, микроавтобус может быть конфискован.-0-