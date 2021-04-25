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25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе при пожаре погибли два человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.
Около 7.00 24 апреля поступили сведения о возгорании хозяйственной постройки в поселке Дитва. При тушении пожара обнаружены тела двух мужчин. По предварительной информации, погибшие - неработающие местные жители в возрасте 34 и 52 лет, которые злоупотребляли алкоголем.
Лидский районный отдел СК проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Осмотрено место происшествия, назначены экспертные исследования, опрошены владелец хозяйственной постройки, его соседи.
В качестве предварительной причины пожара называется неосторожное обращение с огнем при курении.-0-