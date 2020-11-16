В Лидском районе при пожаре погибли супруги-пенсионеры

16 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли на пожаре в Лидском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 15 ноября в службу 101 от дежурного по РОВД поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном доме в деревне Поречье. "По прибытии к месту вызова обнаружено небольшое задымление в строении. Пожар ликвидирован до прибытия подразделений спасателей", - сообщили в МЧС.

Выяснилось, что в доме жили супруги-пенсионеры, мужчина 1939 года рождения, женщина 1941 года рождения и их дочь, приехавшая к родителям. В воскресенье она отлучилась в магазин, а когда вернулась, то увидела задымление и пожар в комнате родителей. Вместе с соседями потушила возгорание, но спасти родителей не удалось.

Огнем повреждены стены, перекрытие, имущество в доме. Причину пожара и обстоятельства гибели устанавливают специалисты Лидского районного отдела Следственного комитета.-0-

Место происшествия. Фото Гродненского областного УМЧС