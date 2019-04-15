В Лидском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Островля Лидского района при пожаре в частном доме погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в МЧС 14 апреля в 22.38.
До прибытия подразделений МЧС хозяина в бессознательном состоянии вынесли из дома местные жители. Скорая медицинская помощь констатировала смерть.
В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество в доме. Предполагаемая причина трагедии - неосторожное обращение с огнем.-0-
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